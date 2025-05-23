Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Çobanlar'da Halk Günü Toplantısı Düzenledi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Çobanlar ilçesinde düzenlenen Halk Günü Toplantısı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Çobanlar Kaymakamı Nazmi Yücel, kamu kurumlarının amirlerinin de hazır bulunduğu toplantı, ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Vatandaşlar, toplantıda birebir görüşme imkanı buldukları Vali Yiğitbaşı'na sorun, talep ve beklentilerini iletirken; ilgili kurum yetkilileri de iletilen konularla ilgili notlar aldı. Vali Yiğitbaşı, çözüm odaklı bir anlayışla her konunun titizlikle takip edileceğini belirtti. Toplantı sonunda Vali Yiğitbaşı, vatandaşlara teşekkür ederek, devletin her zaman milletin yanında olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR