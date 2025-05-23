Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Çobanlar'da Halk Günü Toplantısı Düzenledi

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Çobanlar'da Halk Günü Toplantısı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Çobanlar'da düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sorunları çözme sözü verdi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Çobanlar ilçesinde düzenlenen Halk Günü Toplantısı çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Çobanlar Kaymakamı Nazmi Yücel, kamu kurumlarının amirlerinin de hazır bulunduğu toplantı, ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Vatandaşlar, toplantıda birebir görüşme imkanı buldukları Vali Yiğitbaşı'na sorun, talep ve beklentilerini iletirken; ilgili kurum yetkilileri de iletilen konularla ilgili notlar aldı. Vali Yiğitbaşı, çözüm odaklı bir anlayışla her konunun titizlikle takip edileceğini belirtti. Toplantı sonunda Vali Yiğitbaşı, vatandaşlara teşekkür ederek, devletin her zaman milletin yanında olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu

Kazdıkları kuyu mezarları oldu
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı

Deniz sezonunu açtı! Mayosuyla takipçilerini selamladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna

Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da 11 oyna
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Yine aynı skandal! O kadar insan hastanelik oldu, hala akıllanmıyorlar

Vatandaşa yedirdiklerine bakın! Ekipler uyuyor mu?
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Görüntüleri Bakan Yumaklı paylaştı: Bizi yeniden selamladı
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.