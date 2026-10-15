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Vali Kartal şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

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Vali Kartal şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
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Uşak Valisi Serdar Kartal, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek talep ve temennilerini dinledi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek talep ve temennilerini dinledi.

İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmada Vali Serdar Kartal, şehit aileleri ve gazilerle görüşerek talep ve temennilerini dinledi.

Şehit aileleri ve gazilerin devlet için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vali Kartal, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın ve gazilerin yanında olmanın devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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