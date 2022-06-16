Vali Karadeniz, Kırkağaç'ta muhtarlar ve STK'larla bir araya geldi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kırkağaç programında, mahalle muhtarlarıyla ve STK başkanlarıyla bir araya geldi. Sorun ve istekleri dinleyen Vali Karadeniz, kurum müdürlerinden de ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, STK başkanları, merkez ve kırsaldaki mahallelerin muhtarları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Toplantı merkez mahalle muhtarlarının sorunları ve sıkıntılarını dile getirmesiyle başladı. Tüm mahalle muhtarları mahallesinde yaşanılan sıkıntıları anlatırken, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e taleplerini iletti.

Muhtarların sıkıntılarını iletmesinin ardından sorumlu il müdürleri konuyla ilgili Vali Karadeniz'e ve muhtarlara bilgi verdi.

Vali Karadeniz daha sonra sivil toplum kuruluşları başkanlarının ve siyasi parti temsilcilerinin fikir ve önerilerini dinledi.

Program Vali Karadeniz'in toplantı hakkındaki düşünceleriyle son buldu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel