Vali Karadeniz, Kırkağaç'ta muhtarlar ve STK'larla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Karadeniz, Kırkağaç'ta muhtarlar ve STK'larla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Karadeniz, Kırkağaç'ta muhtarlar ve STK'larla bir araya geldi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kırkağaç programında, mahalle muhtarlarıyla ve STK başkanlarıyla bir araya geldi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kırkağaç programında, mahalle muhtarlarıyla ve STK başkanlarıyla bir araya geldi. Sorun ve istekleri dinleyen Vali Karadeniz, kurum müdürlerinden de ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, STK başkanları, merkez ve kırsaldaki mahallelerin muhtarları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Toplantı merkez mahalle muhtarlarının sorunları ve sıkıntılarını dile getirmesiyle başladı. Tüm mahalle muhtarları mahallesinde yaşanılan sıkıntıları anlatırken, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e taleplerini iletti.

Muhtarların sıkıntılarını iletmesinin ardından sorumlu il müdürleri konuyla ilgili Vali Karadeniz'e ve muhtarlara bilgi verdi.

Vali Karadeniz daha sonra sivil toplum kuruluşları başkanlarının ve siyasi parti temsilcilerinin fikir ve önerilerini dinledi.

Program Vali Karadeniz'in toplantı hakkındaki düşünceleriyle son buldu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karadeniz Kırkağaç Manisa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title