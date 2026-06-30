Vali Işın, Muharrem Ayında Vatandaşlara Aşure Dağıttı

Kütahya Valisi Musa Işın, muharrem ayı dolayısıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıttı.

Kütahya Valiliği ile Kütahya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla sohbet eden Vali Musa Işın, kazanların başına geçerek aşure dağıttı. Programa katılan vatandaşlar ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Işın, muharrem ayının İslam tarihinde mübarek ve anlamlı bir yere sahip olduğunu belirterek, bu ayın ibadetin yanı sıra yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve kardeşlik duygularının güçlendiği özel bir dönem olduğunu ifade etti. Muharrem ayının aynı zamanda Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin hatırlandığı önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken Vali Işın, Kerbela'da yaşanan acının sadece belirli bir kesimin değil, bütün İslam aleminin ortak hüznü olduğunu söyledi. Başta Hazreti Hüseyin olmak üzere Kerbela'da şehit edilen tüm ehlibeyt mensuplarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Işın, tarihe kara bir leke olarak geçen Kerbela hadisesine sebep olanları da kınadıklarını dile getirdi. Muharrem ayının Alevi-Sünni ayrımı gözetmeksizin milletin ortak değeri ve ortak acısı olduğunun altını çizen Vali Işın, bu mübarek günlerin toplumsal birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu. Vali Işın, Kütahya Valiliği ile Kütahya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen aşure ikramının hayırlara vesile olmasını dileyerek, vatandaşların muharrem ayını tebrik etti. Konuşmasının sonunda başta Hazreti Hüseyin olmak üzere tüm Kerbela şehitlerini rahmetle anan Işın, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının her zaman yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Program vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlanırken, aşure ikramı gün boyunca devam etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı