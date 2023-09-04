Vali Işın'dan şehit Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım'ın ailesine taziye ziyareti

Kütahya Valisi Musa Işın ve eşi Tuba Işın, 30 Ağustos'ta meydana gelen orman yangınında hayatını kaybeden Şehit Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Murat Yıldırım'ın Parmakören Mahallesindeki ailesine ziyarette ailenin acısını paylaşan Vali Musa Işın, "Şehidimizin hizmetleri ve fedakarlığı unutulmayacak. Biz, her zaman sizin yanınızdayız" dedi.

Şehit Murat Yıldırım'ın ailesi, Vali Işın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA