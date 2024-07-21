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Vali İlhami Aktaş, kurumlara veda ziyaretlerinde bulundu

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanan Vali İlhami Aktaş, Çanakkale İl Özel İdaresi, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanan Vali İlhami Aktaş, kurumlara veda ziyaretlerinde bulundu.

Çanakkale İl Özel İdaresi, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulunan Vali İlhami Aktaş, ziyaret esnasında bir süre kurum müdürleri ile sohbet ederek, kurum müdürleri ve personeliyle vedalaştı.

Kurum müdürleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali İlhami Aktaş'a desteklerinden dolayı teşekkür edip yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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