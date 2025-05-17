Vali Hüseyin Aksoy Halk Günü Toplantısı'nda Vatandaşlarla Buluştu

Vali Hüseyin Aksoy Halk Günü Toplantısı'nda Vatandaşlarla Buluştu
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerinde durdu ve gerekli çalışmalara yönelik talimatlar verdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Bu çerçevede düzenlenen toplantıda Vali Aksoy, vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini ve taleplerini dinledi. Toplantıya katılan vatandaşlarla birlikte çözüm önerileri üzerinde de duran Vali Aksoy, gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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