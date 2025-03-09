Vali Hamza Aydoğdu'nun Samimi Anları: Küçük Kız Yürekleri Isıttı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun iki eliyle yanağını sıkarak sevgisini gösteren küçük kız çocuğu yürekleri ısıttı.

Erzincan'da 7'den 70'e vatandaşlarla bir araya gelip gönüllere dokunan Vali Aydoğdu, bugün iftar sonrası kafede oturan gençleri ziyaret etti. Gençlerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Hamza Aydoğdu'nun masasına bu sırada küçük bir kız çocuğu misafir oldu. Vali Aydoğdu ile kısa sürede samimiyet kuran çocuk şirinliğiyle dikkat çekti. İki eliyle Vali Aydoğdu'nun yanaklarını sıkan ve sevgisini gösteren çocuk görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Vali Aydoğdu çocuk ile olan diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kahve içerken yakaladı; Bırakmam diye tutturdu" notuyla takipçileriyle paylaştı. - ERZİNCAN