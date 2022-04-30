Vali Gürel, emniyet kemeri kontrolü yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Gürel, emniyet kemeri kontrolü yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Gürel, emniyet kemeri kontrolü yaptı

Trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret eden Karabük Valisi Fuat Gürel yaptığı denetimlerde emniyet kemeri kontrolü yaparak uyarılarda bulundu.

Trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret eden Karabük Valisi Fuat Gürel yaptığı denetimlerde emniyet kemeri kontrolü yaparak uyarılarda bulundu.

Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ile Karabük-Yenice karayolu Melise mevkiindeki uygulama noktasında denetimlere katıldı. İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla "Bayramınız kemerli olsun" etkinliği bünyesinde durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayan Gürel, sürücülere kurallara uyması konusunda ikazlarda bulundu.

Çocuklara da kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye eden Gürel'e, denetim sırasında araçtan inen yaşlı kadın oğlunun düğününe davet etti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karabük Yenice, Jandarma, Karabük, Asayiş, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title