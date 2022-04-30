Vali Gürel, emniyet kemeri kontrolü yaptı

Trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret eden Karabük Valisi Fuat Gürel yaptığı denetimlerde emniyet kemeri kontrolü yaparak uyarılarda bulundu.

Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ile Karabük-Yenice karayolu Melise mevkiindeki uygulama noktasında denetimlere katıldı. İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla "Bayramınız kemerli olsun" etkinliği bünyesinde durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayan Gürel, sürücülere kurallara uyması konusunda ikazlarda bulundu.

Çocuklara da kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye eden Gürel'e, denetim sırasında araçtan inen yaşlı kadın oğlunun düğününe davet etti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel