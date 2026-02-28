Haberler

Vali görevinin ilk gününde iftarını şehit ailesinin evinde yaptı

Afyonkarahisar'a yeni atanan Vali Dr. Naci Aktaş, görevinin ilk gününde iftarını şehit ailesinin evinde yaptı.

Vali Dr. Naci Aktaş ile eşi Nagihan Aktaş kentteki ilk iftarlarını Irak'ın kuzeyinde geçtiğimiz yıl şehit düşen Uzman Çavuş Önder Özen'in eşi Yeşim Özen'in evinde yaptı.

İftarın ardından bir açıklama yapan Vali Dr. Naci Aktaş, "Şehitlerimizin emaneti olan aileleri milletimizin kalbinde kıymetli bir yere sahiptir ve bizler her zaman yanlarında olacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
