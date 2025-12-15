Haberler

Vali Sözer'den özel öğrencilere destek

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, özel eğitim okullarında incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim ortamlarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Sözer, özel bireylerin eğitimine verilen desteğin önemine dikkat çekti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, özel öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ardından Merkez Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nde düzenlenen İstiklal Marşı törenine katıldı. Törenin ardından sınıfları gezen Sözer, öğrencilerle sohbet ederek hedef ve hayallerini dinledi. Vali Sözer, öğrencilerle yakından ilgilenirken, öğretmenler ve okul yönetimiyle de görüşerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Özel bireylerin eğitimine verilen desteğin önemine dikkat çeken Vali Sözer, eğitim ortamlarının güçlendirilmesi ve öğrencilerin topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Vali Sözer, öğretmenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Özel evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim alması hepimizin ortak sorumluluğudur. Onların potansiyellerini ortaya çıkaracak her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz. Eğitim camiamıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
