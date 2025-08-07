Vali Faik Oktay Sözer, Kıbrıs Gazileriyle Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kıbrıs Gazileri Nurettin Kürbağ ve Mehmet Öndersev ile bir araya geldi.

Vali Sözer, Nurettin Kürbağ'ı ziyaretinde, gazilerin vatan uğruna gösterdikleri fedakarlıkların milletin hafızasında daima canlı tutulduğunu belirterek, "Gazilerimiz, vatan için canlarını ortaya koyan onur abidelerimizdir" dedi.

Ziyaret, gazilerin öneminin bir kez daha hatırlanmasına ve onların her zaman yanında olunması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, Yenipazar ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Öndersev'i de evinde ziyaret eden Vali Sözer, Öndersev'e sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. Gazimizin kahramanlığı ve fedakarlıklarına teşekkür eden Vali, devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu ifade etti. - BİLECİK