Vali Faik Oktay Sözer, Kıbrıs Gazileriyle Bir Araya Geldi

Vali Faik Oktay Sözer, Kıbrıs Gazileriyle Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kıbrıs Gazileri Nurettin Kürbağ ve Mehmet Öndersev ile bir araya gelerek, gazilerin vatan uğruna gösterdikleri fedakarlıkların önemini vurguladı. Vali Sözer, gazilere teşekkür edip, devletin her zaman onların yanında olduğunu belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kıbrıs Gazileri Nurettin Kürbağ ve Mehmet Öndersev ile bir araya geldi.

Vali Sözer, Nurettin Kürbağ'ı ziyaretinde, gazilerin vatan uğruna gösterdikleri fedakarlıkların milletin hafızasında daima canlı tutulduğunu belirterek, "Gazilerimiz, vatan için canlarını ortaya koyan onur abidelerimizdir" dedi.

Ziyaret, gazilerin öneminin bir kez daha hatırlanmasına ve onların her zaman yanında olunması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, Yenipazar ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Öndersev'i de evinde ziyaret eden Vali Sözer, Öndersev'e sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. Gazimizin kahramanlığı ve fedakarlıklarına teşekkür eden Vali, devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü

Zamanlama manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi

Güzel sporcu, Türkiye ile Rusya arasında krize neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.