Hastanede tedavi gören çocuklarla sevindiren hediyeler

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara hediyeler dağıttı ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya gelerek, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen programda, Zeynep Sözer tedavi süreci devam eden çocuklar ve aileleriyle görüştü. Minik hastalarla yakından ilgilenen Sözer, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Çocuklara acil şifalar dileyen Sözer, ailelere de sabır ve geçmiş olsun temennilerini iletti. Hastane yetkilileriyle de kısa bir görüşme gerçekleştiren Sözer, sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Zeynep Sözer, "Çocuklarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyorum, burada gördüğümüz ilgi ve fedakarlık için tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, hepinize geçmiş olsun diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
