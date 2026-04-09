Vali Erdinç Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Eskişehir'in güvenli şehir kimliğine vurgu yapan Yılmaz, "Polisimiz, devletimizin şefkatli ve kudretli elini temsil etmektedir" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın aziz milletin can ve mal güvenliğini büyük bir özveriyle koruduğunu belirten Vali Aksoy, teşkilatın modern donanımı ve eğitimli personeliyle Eskişehir'in her sokağında güven verdiğini vurguladı. Emniyet teşkilatının sadece suçla mücadelenin değil, toplumsal dayanışmanın ve huzurun da sarsılmaz bir teminatı olduğunu ifade eden Aksoy, tüm personelin bu anlamlı haftasını kutladı.

"Eskişehirlilere canla başla hizmet etme gayreti içindeler"

Gücünü yasalardan, desteğini ise milletten alan emniyet teşkilatına duyduğu güveni dile getiren Vali Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Güvenli şehir Eskişehir'imizin ve ülkemizin asayişini büyük bir özveriyle koruyan Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Gücünü yasalardan, desteğini ise aziz milletimizden alan emniyet teşkilatımız; sadece suçla mücadelenin değil, toplumsal dayanışmanın ve huzurumuzun da sarsılmaz teminatıdır. Modern donanımı ve eğitimli personeliyle Eskişehir'imizin her sokağında güven veren polisimiz, devletimizin şefkatli ve kudretli elini temsil etmektedir. Eskişehir Emniyet Teşkilatımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetin en iyisine layık olan Eskişehirlilere canla başla hizmet etme gayreti içinde olacağına inanıyor ve onlara güveniyorum."

"Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum"

Vali Aksoy mesajının sonunda vatan uğruna canlarını feda eden emniyet mensuplarını anarak, "Bu anlamlı haftada, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; Emniyet Müdürlüğümüzün her kademesinde görev yapan personele ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı