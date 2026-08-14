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Bayburt Valisi Eldivan, Akşar Köyünde Vatandaşlarla Buluştu

Bayburt Valisi Eldivan, Akşar Köyünde Vatandaşlarla Buluştu
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köy ziyaretleri kapsamında Akşar köyünü ziyaret ederek çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Talep ve önerileri dinleyen Eldivan, köyün ihtiyaçlarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiğini ve çalışmaların tamamlanması için sürdürüleceğini belirtti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köy ziyaretleri kapsamında Akşar köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy meydanındaki çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Eldivan, talep ve önerileri dinleyerek köyde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edildiğini belirten Eldivan, köyün ihtiyaçlarının karşılanması ve devam eden çalışmaların tamamlanması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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