Vali Ekrem Canalp, Seyit Bilal taziye evini hizmete açtı - Haberler

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Vali Ekrem Canalp, Seyit Bilal taziye evini hizmete açtı

Vali Ekrem Canalp, Seyit Bilal taziye evini hizmete açtı

Seyit Bilal Taziye Evi, Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp tarafından açıldı.

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Seyit Bilal Taziye Evi, Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp tarafından açıldı.

Batman Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir ortamda vefat eden yakınlarının taziye ziyaretlerini kabul edebilmelerine olanak sağlıyor. Sağlıklı hizmet veremediğinden dolayı 2019 yılında yıkılarak yeni bina inşasına başlanan Seyit Bilal Taziye Evi, Batman Belediyesi öncülüğünde ve hayırseverlerin de katkısıyla kullanıma hazır hale getirildi. 460 metrekare arazi üzerine iki katlı olarak kurulan Petrolkent Mahallesi 2837. Sokak Mehmet Sincar Parkı bitişiğindeki Seyit Bilal Taziye Evi aynı anda 250 erkek ve 250 kadına hitap edebilecek bir donatıya sahip. Çocuk bakım ve emzirme odası bölümlerinin yanı sıra peyzaj çalışmaları, çatı, iç tefrişat, sedir, klima, perde ve halıların döşendiği taziye evi vatandaşların tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde dizayn edildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batman Belediyesi Ekrem Canalp Batman Yerel Haberler

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