Eskişehir Valisi'nden Hava Kuvvetleri'nin 115. yılına özel mesaj

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 115. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Eskişehir'in havacılık tarihindeki ve sanayisindeki stratejik önemine vurgu yapan Yılmaz, "Türk Hava Kuvvetleri'nin her bir başarısı, Eskişehir halkı için ayrı bir gurur ve sevinç kaynağıdır" dedi.

1 Haziran 1911 tarihinde temelleri atılan Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü, Eskişehir'de de gururla karşılandı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz yayımladığı mesajda, askeri gücün göklerdeki bağımsızlığın ve milli gururun çelikten kanatları olduğunu belirterek, hava kuvvetlerinin disiplini, yüksek teknolojisi ve üstün cesaretiyle dünyada parmakla gösterilen askeri güçlerden biri haline geldiğini ifade etti.

"Mavi vatanımızın gökyüzündeki muhafızları"

Hava Kuvvetleri personelinin vatan semalarını her türlü tehdide karşı sarsılmaz bir inançla koruduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mavi vatanımızın gökyüzündeki muhafızları, milletimizin huzur ve güveninin en büyük teminatlarından biridir. Eskişehir; stratejik öneme sahip askeri birliklerimize, havacılık sanayimizin kalbi olan kurumlarımıza, gökyüzüne sevdalı bir halkın ev sahipliğine bürünmüştür. Bu sebeple, Türk Hava Kuvvetleri'nin her bir başarısı, Eskişehir halkı için ayrı bir gurur ve sevinç kaynağıdır. Kahraman Hava Kuvvetleri mensuplarımız; sizler bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırırken bizler de size olan güvenimizi ve şükranlarımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

Vali Yılmaz, mesajının son bölümünde başta Cumhuriyetin kurucusu ve Hava Kuvvetlerinin vizyoneri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm hava şehitlerini rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirterek, halen görev başında olan tüm personele kazasız ve başarılı görevler diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı