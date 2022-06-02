Vali Çuhadar, yaralı askere geçmiş olsun dileklerinde bulundu - Haberler

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Vali Çuhadar, yaralı askere geçmiş olsun dileklerinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Çuhadar, yaralı askere geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Suriye'de yaralanarak Adıyaman'da tedavi altına alınan yaralı askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Suriye'de yaralanarak Adıyaman'da tedavi altına alınan yaralı askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, Suriye'de görev yaptığı esnada bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu saldırısı sonucu yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi amacıyla getirilen Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Sertan Cintosun'u hastanede ziyaret etti. Yaralı askere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Çuhadar, Cintosun'un sağlık durumuyla ilgili hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan'dan bilgi aldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Çuhadar Adıyaman Suriye Yerel Haberler

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