Vali Çiftçi, Gazi çiftin Düğün Törenine Katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sözleşmeli er olarak görev yapmaktayken Kuzey Irak'ta 26 Kasım 2023 tarihinde BTÖ mensupları ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Gazi Samet Kulaç ile Ceylan Fidan'ın düğün merasimine katıldı.

Vali Çiftçi, hayatlarını birleştirmek için adım atan çifte hediye takdiminde bulunarak mutluluklar diledi.

Düğün töreninde Vali Çiftçi'ye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM