Vali Çiftçi, Erzurum Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehir Hastanesi'nde onkoloji bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Onkoloji bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret eden Vali Çiftçi, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Çiftçi'ye hastane ziyareti sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ve Cerrahi Onkolog Op. Dr. Mehmet Hamdi Sakarya eşlik etti. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel