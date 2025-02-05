Vali Çiftçi, Erzurum Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Onkoloji bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret eden Vali Çiftçi, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Çiftçi'ye hastane ziyareti sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ve Cerrahi Onkolog Op. Dr. Mehmet Hamdi Sakarya eşlik etti. - ERZURUM