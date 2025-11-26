Vali Çiftçi'den şehit annesine vefa

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 1991 yılında Lice kırsalında şehit düşen Üsteğmen İsmail Aksu'nun kıymetli ailesini ziyaret etti.

Vali Çiftçi, şehidin emaneti olan ailesine bir kez daha sabır ve başsağlığı diledi. Ziyarette; Vali Yardımcımız Didem Dinç Özay, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, İl Müftüsü Yaşar Çapçı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da hazır bulundu. - ERZURUM