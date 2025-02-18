4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

Vali Çiftçi, Alparslan Türkeş'in Koleksiyon Aracıyla Şehir Turu Yaptı

Vali Çiftçi, Alparslan Türkeş'in Koleksiyon Aracıyla Şehir Turu Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, merhum Alparslan Türkeş'in kullandığı 1973 model Chevrolet Caprice Classic ile Erzurum sokaklarında tur attı. Tur sırasında klasik müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, merhum Alparslan Türkeş'in de kullandığı 1973 model koleksiyonluk araçla Erzurum sokaklarını turladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin tanınmış esnafı Haluk Ertek'e ait, koleksiyon değeri taşıyan 1973 model Chevrolet Caprice Classic ile Erzurum sokaklarında tur attı. Amerikan yapımı V8 motora sahip klasik aracın ilk sahibi, merhum Alparslan Türkeş'ti. Beşinci sahibi olan Haluk Ertek'in davetiyle direksiyon başına geçen Vali Çiftçi, Erzurum'un tarihi ve kültürel dokusu eşliğinde keyifli bir şehir turu gerçekleştirdi.

Tur sırasında, geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısı, merhum sanatçı Barış Manço'nun "Geçti Dost Kervanı" ve Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'den "Sarı Gelin" çalındı. Dadaşlar diyarında büyük ilgi gören klasik araç, vatandaşların beğenisini topladı. Vali Çiftçi, klasik otomobil kullanmaktan büyük keyif aldığını belirterek, tarihi ve manevi değeri yüksek araçlarla geçmişin izlerini yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

Araç sahibi Haluk Ertek ise 1973 model Chevrolet'in kendisi için büyük bir manevi değere sahip olduğunu ifade ederek, bu eşsiz klasiği çocuklarına miras bırakmayı düşündüğünü dile getirdi. Vali Çiftçi, turun ardından tarihi Çifte Minareli Medrese önünde, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in de bir dönem kullandığı araçla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
img

Çılgın Bediş'in Oktay'ına zina davası
img

"100 yıla damga vuracak" dediği projeyi duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Esad'ın Müftüsü ortaya çıktı, halk öfkeden deliye döndü

'Varillerin müftüsü' ortaya çıktı, halk öfkeden deliye döndü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.