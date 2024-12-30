Vali Çiftçi, 96 Yaşındaki Refik Masat'ı Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye Söğütlü mahallesinde ikamet eden 96 yaşındaki Refik Masat'ı evinde ziyaret etti.

Vali Çiftçi, ziyarette Refik Dede ile sohbet etti ve sağlık durumunu sordu. Vali Mustafa Çiftçi'ye Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti. - ERZURUM