Vali Çiçek'ten yeni yıl mesajı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında şunları kaydetti; "Kıymetli Ardahanlılar, Milletçe hayata dair acı ve tatlı olaylarıyla, sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla giriyoruz. Devlet ve millet olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirip daha güçlü bir Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyeceğimize yürekten inanıyorum. Karşılamakta olduğumuz yeni yılın, ülkemiz için başarılarla dolu bir yıl olmasını ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesini diliyor, Ardahanlı hemşerilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum." - ARDAHAN

