Ardahan Valisi Çiçek'ten 10 Kasım Mesajı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı. Vali Çiçek, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki liderliğine ve onun muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine vurgu yaparak, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışmanın önemini belirtti.

Vali Çiçek, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Ebediyete irtihalinin 87'inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı ve minnetle anıyoruz. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bugün, önüne Türkiye Yüzyılı hedefini koyan ve büyük Türkiye yolunda hızla ilerleyen ülkemiz, her alanda gerçekleştirdiği atılımlarla büyük mesafeler kat etmekte, dünyanın en saygın ülkeleri arasında yer almaktadır. Bizlere düşen görev ise; geleceğe güvenle bakabilmek için milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha çok çalışmak ve geçmişimizden güç alarak, ülkemizin hedeflerine katkı sunmaktır.

Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete uğurladığımız bütün Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
