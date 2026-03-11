Vali Çiçek: 'İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 105'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında, "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği büyük mücadelenin en güçlü ifadelerinden biri olan İstiklal Marşı'mızın, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İstiklal Marşı'mız; milletimizin vatan sevgisini, bağımsızlık kararlılığını ve sarsılmaz inancını en güçlü şekilde yansıtan eşsiz bir eserdir. Bu anlamlı eser, yalnızca bir marş olmanın ötesinde; milletimizin ortak hafızasını, milli ruhunu ve istiklal aşkını nesilden nesile taşıyan önemli bir değerdir. 12 Mart, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin, vatanımıza olan bağlılığımızın ve özgürlüğümüze olan sarsılmaz inancımızın simgesidir. İstiklal Marşı'mızın kabulü, milletimizin en zor şartlar altında dahi bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğinin güçlü bir göstergesi olmuştur. Bu vesileyle, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı