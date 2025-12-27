Haberler

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 'Kariyer Günleri' etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelerek kariyer planlaması, kişisel gelişim ve İmam Hatip liselerinin önemi hakkında konuştu.

Öğrencilerin farklı meslek alanlarını yakından tanıması, doğru hedefler belirlemesi ve kariyer yolculuklarında sağlam adımlar atabilmesi adına düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Etkinlikte öğrencilere hitap eden Vali Hayrettin Çiçek, "İmam Hatip Liselerinin önemine değinerek şunları ifade etti; "Aileleriniz, anne babalarınız sizleri İmam Hatip liselerine sadece ahlak ve maneviyatı yetkin kişiler olun diye göndermedi. Aynı zamanda sahip olduğunuz bilgi ve beceriyle gerek İslami ilimlerde gerek pozitif ilimlerde kendinizi yetiştirin, yetkin insanlar haline gelin ve nesilleri şekillendirebilin diye gönderdi.

İmam Hatip Liselerinden mezun olduktan sonra İlahiyat Fakültelerinde okuyacak bazı sevgili gençlerimiz, kardeşlerimiz olacaktır. Din alimleri, din insanları yetişecek ve dinimizi doğru anlatacak, yeni nesillere, yetiştirdiğiniz öğrencilere doğru şekilde aktaracaksınız. Bu süreçte sizlere evvela hocalarınız rehberlik sağlayacak. Kendinizi her anlamda çok iyi yetiştirerek her noktada başarılı olmalısınız.

İnşallah geleceği inşa eden, dünyada barış ve huzuru sağlayacak olan bu medeniyet sizlerin ellerinde yükselecek. Bu manada sizlere çok büyük vazifeler yüklüyoruz. Sizlerden çok umutluyuz. Ailenize ve sizlere teşekkür ediyor, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Vali Çiçek, eğitim hayatı, kariyer planlaması ve kişisel gelişim konularında değerlendirmelerde bulunarak öğrencilere tavsiyeler verdi.

Program sonunda Vali Hayrettin Çiçek'e, okul tarafından hazırlanan dergi hediye edildi. - ARDAHAN

