Vali Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İlk olarak gaziler ve şehit yakınları için oluşturulan birimi ziyaret eden Çelik, yetkililerden bilgi aldı. Vali Çelik daha sonra yapımı devam eden 400 yataklı ek hizmet binasında incelemelerde bulunarak, Başhekim Uzm. Dr. Yakup Çetinkaya'dan hastanenin genel durumu ve yapımı devam eden 400 yataklı ek hizmet binasındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - NİĞDE