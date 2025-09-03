Vali Canbolat'tan Mevlid Kandili Mesajı

Mübarek gecelerin af kapılarının açıldığı zamanlar olduğuna dikkat çeken ve herkesin Mevlid Kandili'ni kutlayan Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Bu mübarek gece vesilesiyle, aramızdaki kırgınlıkları, dargınlıkları geride bırakarak, gönüllerimizi birleştirelim" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında mübarek gecelerin önemine dikkat çeken Vali Canbolat, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Bu gün insanlık tarihine yön veren müstesna gecelerden birine daha erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gönüllerimize nur, karanlık dünyamıza ise umut ve aydınlık olarak gönderilen Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) dünyayı şereflendirdiği Mevlid Kandili'ne kavuşmanın manevi heyecanı içindeyiz. Bu kutlu gece, sadece bir doğum değil, merhametin, adaletin, sabrın, tevazunun ve insanlığa rehber olacak bir hayatın başlangıcıdır. O'nun gelişiyle birlikte, mazlumlar umut bulmuş, karanlıklar aydınlanmış, insanlar kardeşliğin, hakkın ve hakikatin izini sürmeye başlamıştır. Mevlid Kandili, bizlere sadece bir hatırlatmadan ibaret değildir. Bu gece, Efendimizin örnek hayatını yeniden düşünmek, O'nun sünnetini, öğütlerini, ahlakını ve insanlığa kazandırdığı değerleri hayatımıza nakşetmek için büyük bir fırsattır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), 'İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız' buyurarak, sevgi ve kardeşliğin inançla nasıl bütünleştiğini bizlere göstermiştir. Bu mübarek gece vesilesiyle, aramızdaki kırgınlıkları, dargınlıkları geride bırakarak, gönüllerimizi birleştirelim. Unutmayalım ki, bu mübarek geceler, duaların geri çevrilmediği, af kapılarının ardına kadar açıldığı, rahmetin sağanak sağanak yağdığı kutlu zamanlardır. Bu anlamlı geceyi fırsat bilerek, kalplerimizi arındıralım, kırgınlıkları geride bırakalım ve tüm insanlık için barışın, huzurun ve merhametin hakim olması adına içtenlikle dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Mevlid Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu mübarek gecenin, gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN