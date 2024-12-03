Vali Çalgan, Dünya Engelliler Günü'nde Gazi Yusuf Şen'i Ziyaret Etti

Çorum Valisi Ali Çalgan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Gazi Yusuf Şen'i ziyaret etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gazi J. Uzm. Çvş. Yusuf Şen'i evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyarette, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Vali Çalgan, devletin her zaman tüm gazilerin yanında olduğunu ifade etti. - ÇORUM