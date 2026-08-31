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Vali Baruş, Yakutiye Kaymakamlığı ve Aşevini Ziyaret Etti

Vali Baruş, Yakutiye Kaymakamlığı ve Aşevini Ziyaret Etti
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Vali Aydın Baruş, Yakutiye Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan'dan ilçedeki çalışmalar ve kamu hizmetleri hakkında brifing aldı. Ziyaretin ardından Yakutiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aşevini gezen Vali Baruş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan hizmetleri yerinde inceledi ve sosyal yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Vali Aydın Baruş, Yakutiye Kaymakamlığını ziyaret etti.

Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Baruş, Kaymakamlıkta yürütülen çalışmalar ve ilçedeki kamu hizmetleri hakkında Kaymakam Doğan'dan brifing aldı. Ziyarette ilçenin genel durumu, devam eden çalışmalar ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu

Vali Aydın Baruş, Yakutiye Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Yakutiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aşevini ziyaret etti. Aşevinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan hizmetleri yerinde inceleyerek çalışmaların işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneği olan Aşevinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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