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Erzurum Valisi Baruş, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Erzurum Valisi Baruş, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Bölge Müdürü ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ve ekibiyle görüştü. Görüşmede Erzurum'un gündemi, kentteki çalışmalar, Terörsüz Türkiye süreci ve bölgedeki gelişmeler ele alındı; Vali Baruş, basının rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu ve İHA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş, İHA Erzurum Bölge Müdürü ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez ve ekibi ile bir süre görüştü. Ziyarette Erzurum'un gündemi ve bölgedeki gelişmeler ele alınırken, kentte yürütülen çalışmalar ve güncel konular hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleşen görüşmede ayrıca Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere bölgeyi yakından ilgilendiren gelişmeler, ülke gündemi ve son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Baruş, basın kuruluşlarının kentteki gelişmelerin kamuoyuna aktarılmasındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, İHA'nın Erzurum ve bölgedeki çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Baruş'a teşekkür etti.

Ziyarette Bölge Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları, muhabirler Mehmet Emin Kızılca ve Ali Kaya da hazır bulundu. Ziyaretin ardından Vali Aydın Baruş, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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