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Vali Baruş polislerle iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Vali Baruş polislerle iftar yaptı

Malatya Valisi Aydın Baruş, yol uygulama noktasında görevli polisleri ziyaret ederek, iftarı birlikte yaptı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, yol uygulama noktasında görevli polisleri ziyaret ederek, iftarı birlikte yaptı.

Vali Aydın Baruş, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve POMEM Müdürü Faruk Nalçacı ile birlikte ziyaret ettiği Malatya-Elazığ karayolu uygulama noktasında görevli polis memurları ile birlikte iftar yaptı. İftarın ardından polis memurlarıyla bir süre sohbet eden Vali Baruş, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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