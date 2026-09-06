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Vali Baruş, Dumlu Baba Yaylası'nda Göçerlerle Buluştu ve Şehit Kabirlerini Ziyaret Etti

Vali Baruş, Dumlu Baba Yaylası'nda Göçerlerle Buluştu ve Şehit Kabirlerini Ziyaret Etti
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Dumlu Baba Yaylası'nı ziyaret ederek göçerlerle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Baruş, çocuklara oyuncak hediye etti. Ayrıca Dumlu Baba 1 ve 2 mevkilerindeki şehit kabirlerini ziyaret edip dua eden Vali'ye Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız eşlik etti.

Vali Aydın Baruş ve beraberindeki heyet Dumlu Baba Yaylası'nı ziyaret etti.

Yaylada konaklayan göçerlerle bir araya gelen Vali Aydın Baruş, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Baruş, kendilerine oyuncak hediye etti. Vali Aydın Baruş, Dumlu Baba 1 ve Dumlu Baba 2 mevkilerinde bulunan aziz şehitlerimizin kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.

Ziyarette Vali Aydın Baruş'a Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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