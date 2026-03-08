Haberler

Vali Baruş, Yeşilay'ın iftar programına katıldı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla katıldığı iftar programında bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Baruş, sosyal sorunlarla mücadelenin günümüzün en önemli meselelerinden biri olduğunu belirtti.

Programda konuşan Vali Baruş, sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir toplum oluşturmak için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

İftar programının ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Baruş, bağımlılığın günümüzde toplumların geleceğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğuna vurgu yaptı. Ülkeler arasındaki mücadelenin artık yalnızca savaş ve silahla değil, toplumları zayıflatan sosyal sorunlar üzerinden de yürütüldüğünü ifade eden Vali Baruş, bu noktada bağımlılıkla mücadelenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'ın üstlendiği rolün çok kıymetli olduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, Yeşilay'ın devlet kurumlarıyla birlikte hareket eden güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, bünyesinde yer alan gönüllülerin özverili çalışmalarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Vali Baruş, ayrıca, özellikle gençlerin Yeşilay çatısı altında aktif rol almasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, gençlerin toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin ülkemizin geleceği adına umut verici olduğunu ifade etti. - ERZURUM

