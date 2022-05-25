Vali Ayhan ilk ilçe ziyaretini Suruç'a yaptı - Haberler

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Suruç'ta bir dizi temaslarda bulunarak esnafa 'hayırlı işler' dileklerinde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe ziyaretlerine Suruç ilçesi ile başladı. Sabah erken saatlerde ilçeye geçiş yapan Vali Ayhan, ilk olarak Suruç Kaymakamlığını ardından Suruç Belediyesini ziyaret etti. Burada Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş ve kurum amirleri ile toplantı düzenleyen Ayhan, çalışmalar hakkında brifing aldı. Toplantıda kurumlar arası ortak çalışmaya vurgu yapan Vali Ayhan, devletin tüm imkanları ile Suruç'un her yönden kalkınması için vatandaşın yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Gün içerisindeki yoğun temaslarına Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ile devam eden Vali Ayhan daha sonra Suruç merkezinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Güzergahı üzerine vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Ayhan, esnafı da ziyaret ederek 'hayırlı işler' dileklerinde bulundu. Sıcak görüntülerin yaşandığı Suruç temaslarını ilçe merkezinde yer alan aile çay bahçesinde vatandaş sohbeti ile sürdüren Ayhan, özellikle gençlerin eğitim ve sportif faaliyetlere katılımının sağlanması ile kadınların sosyal yaşam içerisinde daha da aktif yer almasına yönelik imkanların arttırılmasını amaçladıklarını ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Suruç Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nedim Yaz, Suruç Emniyet Müdürü Gökhan Balaban'ın da eşlik ettiği ziyaretler ile Suruç temaslarını tamamlayan Vali Salih Ayhan, daha sonra Birecik İlçesine geçiş yaptı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel