Vali Aygöl'den üç kuşağı buluşturan aileye ziyaret

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, üç kuşağın bir arada yaşadığı bir aileyi evlerinde ziyaret etti.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kentte üç kuşağın bir arada yaşadığı bir aileyi evlerinde ziyaret etti. 49 yıllık evlilikleriyle örnek olan aileyle aynı sofrayı paylaşan Vali Aygöl, aile yapısının ve birlikte yaşama kültürünün toplumsal değerler açısından önemine dikkat çekti. Ziyaret sırasında konuşan Vali Aygöl, aileyi ziyaret etmelerinin iki temel gerekçesi olduğunu belirterek, "Sizi ziyaret etmemizin iki sebebi var. Birincisi çok güzel bir aile olduğunuzu duyduk. İkincisi ise 3 kuşağın aynı çatı altında yaşıyor olması" ifadelerini kullandı.

Tunceli'nin ancak yaşanarak anlaşılabileceğini vurgulayan Vali Aygöl, "Buranın karını yaşamadan, soğuğunu iliklerine kadar hissetmeden, suyundan içip ekmeğinden yemeden bu insanları anlamak da, onlara hizmet etmek de mümkün değil" dedi.

Ev sahibi ise Vali Aygöl'e teşekkür ederek, kentte yürütülen hizmetlerin vatandaşlar tarafından yakından takip edildiğini dile getirdi. Yapılan çalışmaların halk nezdinde karşılık bulduğunu vurgulayan ev sahibi, "Sizin yeriniz çok başka. İnsanlar yapılanı görüyor. Allah razı olsun diyorlar. Allah görüyorken kulun görmemesi mümkün mü" sözleriyle memnuniyetini ifade etti. - TUNCELİ