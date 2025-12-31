Haberler

Tunceli'de yürekleri ısıtan buluşma

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Mazgirt ilçesinde yaptığı ziyaret sırasında yaşlı bir teyzenin el emeğiyle ördüğü patikleri hediye alarak duygu dolu anlar yaşadı. Teyze, eşine yapılan yardımlar için minnettarlığını ifade etti.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ün Mazgirt ilçe ziyareti kapsamında Şeyh Çoban Baba Cemevi'ne gerçekleştirdiği ziyaret, yürekleri ısıtan anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yatalak eşine yapılan yardımlar nedeniyle duyduğu minnettarlığı dile getirmek isteyen yaşlı bir teyze, el emeğiyle ördüğü patikleri "Bunu eşine verirsin" sözleriyle Vali Aygöl'e hediye etti. Samimi anların yaşandığı buluşma, devlet ile vatandaş arasındaki gönül bağını bir kez daha gözler önüne serdi. - TUNCELİ

