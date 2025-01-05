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Vali Aydoğdu, Şehit Jandarma Er Garip İleri'nin ailesini ziyaret etti

Vali Aydoğdu, Şehit Jandarma Er Garip İleri'nin ailesini ziyaret etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Şehit Jandarma Er Garip İleri'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret ederek ailenin istek ve taleplerini dinledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Şehit Jandarma Er Garip İleri'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret ederek ailenin istek ve taleplerini dinledi.

Şehidin annesi Sultan İleri ve babası Mustafa İleri ile bir süre görüşen, kendilerine Türk bayrağını takdim eden Vali Aydoğdu, aziz şehide Allah'tan rahmet dileyerek anne ve babasına sağlıklı ömürler dileğinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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