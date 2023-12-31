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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehit annesini ziyaret etti

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu ile birlikte şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz'ın annesi Saniye Yılmaz'ı evinde ziyaret etti. Vali Aydoğdu, şehidin annesiyle görüşerek istek ve ihtiyaçlarını dinledi ve tüm şehitler için dua etti. Ayrıca Saniye Yılmaz'a Türk Bayrağı hediye etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehit annesini ziyaret etti.

Vali Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu ile birlikte şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz'ın annesi Saniye Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

Şehidin annesiyle bir süre görüşen, istek ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Aydoğdu, tüm şehitler için dua ederek, Saniye Yılmaz'a Türk Bayrağı hediye etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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