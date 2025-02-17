Narin Güran cinayetinde 2 kişi tahliye edildi

Narin Güran cinayetinde 2 isim tahliye edildi
CHP kurultayıyla ilgili bomba itiraf: Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı

"Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı"
Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar etti

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı
Ambulansa yol vermeyen taksi şoförüne şaka gibi ceza

Taksici, trafikte yaptığıyla pes dedirtti! Kesilen ceza da şaka gibi

Vali Hamza Aydoğdu, Şehit Salih Ay'ı Unutmadı

Vali Hamza Aydoğdu, Şehit Salih Ay'ı Unutmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın vefatının birinci yıldönümünde şehidin ailesini ziyaret etti. Ziyarette, şehit Salih Ay dualarla anılırken, Vali Aydoğdu, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 14 Şubat 2024 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın vefatının sene-i devriyesinde şehidin ailesini ziyaret etti.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, şehadetinin sene-i devriyesinde unutulmadı. Vali Aydoğdu ve beraberindeki heyet şehit ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarette şehit Salih Ay dualarla anıldı. Vali Aydoğdu şehit ve gazi ailelerinin daima yanlarında olduklarını ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türkiye'ye 5 milyar dolar geliyor
img

Türkiye'de yaşandı: Metrelerce uzaktan atılan bu gol iptal edildi
img

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Canlı anlatım! İkinci yarıda peş peşe goller

İkinci yarı peş peşe gollerle başladı
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.