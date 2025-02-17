Vali Hamza Aydoğdu, Şehit Salih Ay'ı Unutmadı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 14 Şubat 2024 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın vefatının sene-i devriyesinde şehidin ailesini ziyaret etti.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, şehadetinin sene-i devriyesinde unutulmadı. Vali Aydoğdu ve beraberindeki heyet şehit ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarette şehit Salih Ay dualarla anıldı. Vali Aydoğdu şehit ve gazi ailelerinin daima yanlarında olduklarını ifade etti. - ERZİNCAN