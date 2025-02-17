Vali Hamza Aydoğdu, Şehit Salih Ay'ı Unutmadı
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın vefatının birinci yıldönümünde şehidin ailesini ziyaret etti. Ziyarette, şehit Salih Ay dualarla anılırken, Vali Aydoğdu, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 14 Şubat 2024 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın vefatının sene-i devriyesinde şehidin ailesini ziyaret etti.
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, şehadetinin sene-i devriyesinde unutulmadı. Vali Aydoğdu ve beraberindeki heyet şehit ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarette şehit Salih Ay dualarla anıldı. Vali Aydoğdu şehit ve gazi ailelerinin daima yanlarında olduklarını ifade etti. - ERZİNCAN