Vali Aydoğdu, Kemaliye'de Esnafı Ziyaret Etti ve Karanlık Kanyon'da Tekne Turu Yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu, Kemaliye ilçesi programları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe merkezinde esnafla sohbet eden ve vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Aydoğdu, samimi ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerin ardından Vali Aydoğdu ve eşi, dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak bilinen Karanlık Kanyon'da tekne turuna katıldı.

Kemaliye'nin doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Vali Aydoğdu, "Kemaliye; Taş Evleri, Karanlık Kanyonu, Taş Yolu, Kadı Gölü, kültürel mirası, doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri ve misafirperver insanlarıyla görülmesi gereken bir saklı cennettir." ifadelerini kullandı.

Vali Aydoğdu, uluslararası Sakin Şehirler (Cittaslow) ağına dahil olan Kemaliye'ye tüm doğaseverleri davet etti. - ERZİNCAN