Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vali Aydoğdu: "En büyük ümidimiz gençlerimiz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Aydoğdu: 'En büyük ümidimiz gençlerimiz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin milletin ortak iradesi, bağımsızlığın teminatı ve millî egemenliğin temel değeri olduğunu belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin milletin ortak iradesi, bağımsızlığın teminatı ve milli egemenliğin temel değeri olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü kutlayan Vali Aydoğdu, Türk milletinin yıllarca süren savaşların ve yoklukların ardından bağımsızlığına sahip çıkarak kendi geleceğini belirleme iradesini ortaya koyduğunu ifade etti. Aydoğdu, 29 Ekim 1923'ün bu iradenin Cumhuriyetle taçlandığı tarih olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin geçmişten devralınan medeniyet birikimini geleceğe taşıma azminin de ifadesi olduğunu vurgulayan Aydoğdu, Türkiye'nin eğitimden sağlığa, bilimden teknolojiye, sanayiden savunmaya kadar birçok alanda önemli mesafeler katettiğini belirtti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha büyük başarılara ulaşmak için çalışmanın, üretmenin ve nitelikli nesiller yetiştirmenin önemine dikkati çeken Aydoğdu, gençlerin ülkenin geleceğini şekillendirecek en büyük umut olduğunu ifade etti.

Erzincan'ın köklü tarihi, çalışkan insanları ve dayanışma kültürüyle ülkenin gelişimine katkı sunduğunu belirten Aydoğdu, her çocuğun iyi eğitim alması, gençlerin hayallerine ulaşması ve üreticilerin emeklerinin karşılığını bulması için gayret gösterdiklerini aktardı.

Cumhuriyetin yaşatılmasının temel değerlerin korunması, birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi ve vatana karşı sorumlulukların yerine getirilmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, istiklalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Aziz milletimizin ve kıymetli Erzincanlı hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
SPK'dan peş peşe yaptırım kararı: 50 kişiye suç duyurusu, şirkete tasfiye

SPK'dan peş peşe yaptırım kararı: 50 kişiye suç duyurusu
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti

İsrail destekçisi Hollywood yıldızı da seçimde oy kullandı

Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor

Netanyahu'ya sandık darbesi! Muhalifler sokaklarda kutlama yapıyor
Kendisini yere bırakan Fernando Muslera sevenlerini korkuttu

Muslera sevenlerinin yüreğini ağzına getirdi
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç

Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
Mudanya'da plajda erkek cesedi bulundu

Cansız bedeni sahile vurdu! Üzerinden not çıktı
İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü

İsrail'de sandıktan çıkan tablo Filistinlileri sokağa döktü
Balık tutmak için solucan ararken servet buldular: Toprağın altından 24 bin sikke çıktı

Balık tutmak için solucan ararken servet buldular
Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor

Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor
Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler

Galatasaray'dan Süper Lig'de yeni rekor: Fenerbahçe'yi geçtiler