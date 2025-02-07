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Vali Aydoğdu, Depremzedeleri Unutmadı

Vali Aydoğdu, Depremzedeleri Unutmadı
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6 Şubat 2023'teki depremlerin yıldönümünde Malatya'dan Erzincan'a gelen Arıca ailesi, Vali Hamza Aydoğdu ve yerel yöneticiler tarafından ziyaret edildi. Vali, depremde hayatını kaybedenleri anarak benzer acıların bir daha yaşanmamasını diledi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketi depremlerden sonra Malatya'dan Erzincan'a gelen ve Erzincan'da ikamet etmeye başlayan Arıca ailesi depremin ikinci yıl dönümünde ziyaret edildi.

Ziyarete Vali Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ve AFAD İl Müdürü Enver Özcan katıldı.

Aile üyeleriyle bir süre hasbihal eden Vali Aydoğdu, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek böyle bir acının bir daha yaşanmamasını temenni etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerayyesilyurt81:

en taktir ettiğim valilerin başında geliyor. Allah sayılarını arttırsın

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