Vali Aydoğdu, babasını kaybeden öğrencinin ailesini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, babası vefat eden lise öğrencisi Arda Özdemir ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aydoğdu, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ile birlikte, babası hayatını kaybeden Erzincan Hürriyet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Arda Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, vefat eden Murat Özdemir'e Allah'tan rahmet dileyen Aydoğdu, öğrenci Arda Özdemir'e, annesi Şükran Özdemir'e ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Aileyle bir süre görüşen Aydoğdu, sabır temennisinde bulunarak acılarını paylaştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı