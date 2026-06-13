Haberler

Vali Aydoğdu, babasını kaybeden öğrencinin ailesini ziyaret etti

Vali Aydoğdu, babasını kaybeden öğrencinin ailesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, babası vefat eden lise öğrencisi Arda Özdemir ve ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, babası vefat eden lise öğrencisi Arda Özdemir ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aydoğdu, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ile birlikte, babası hayatını kaybeden Erzincan Hürriyet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Arda Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, vefat eden Murat Özdemir'e Allah'tan rahmet dileyen Aydoğdu, öğrenci Arda Özdemir'e, annesi Şükran Özdemir'e ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Aileyle bir süre görüşen Aydoğdu, sabır temennisinde bulunarak acılarını paylaştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de

LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak

Ve beklenen oldu! Son kararı Aziz Yıldırım verecek

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu

Galatasaray bombayı Fener'in eski yıldızıyla patlatıyor