Vali Aydoğdu'dan Öğrenci Cinayeti İçin Taziye Mesajı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencisi Hatice Ağcakale Buzlak için taziye mesajı yayınladı.

Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerimizden Hatice Ağcakale Buzlak'ın, eşi tarafından öldürüldüğünü tarifsiz bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatının baharındayken hunharca öldürülen Hatice Ağcakale Buzlak kardeşimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve üniversite camiamıza başsağlığı ve sabrı cemil diliyoruz.

Kadınların yaşam hakkının kutsallığını en kararlı şekilde savunuyor, kadına yönelik her türlü şiddeti kayıtsız, şartsız ve tereddütsüz bir şekilde kınıyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun." - ERZİNCAN