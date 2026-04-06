Haberler

Vali Aydın Baruş ve eşinden vefa ziyaretleri

Vali Aydın Baruş ve eşinden vefa ziyaretleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve eşi, köklü değerlerin temsilcisi olan yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını aldılar. Samimi sohbetler ile hayat tecrübelerinden faydalandılar.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, köklü değerlerin temsilcisi olan büyüklerle bir araya gelmeye ve onların gönüllerine dokunmaya yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş ile birlikte Şükrü Paşa Mahallesi'nde ikamet eden, Aziziye Tabyaları'na Saygı Yürüyüşü programına elinde Türk bayrağıyla en ön safta katılan 83 yaşındaki Hüsna Turhan'ı hanesinde ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, vatan sevgisi ve örnek duruşuyla gönüllerde yer edinen büyüğümüzle içten bir sohbet gerçekleştirilirken, hayır duaları alınarak anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, ayrıa Soğuk Çermik Mahallesi'nde ikamet eden 94 yaşındaki Latif Ural'ı hanesinde ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, hayat tecrübeleriyle bizlere ışık tutan büyüğümüzle içten ve anlamlı bir sohbet gerçekleştirdi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda," Büyüklerimizin hayır dualarını almanın en kıymetli kazanımlardan biri olduğu vurgulanırken, devletin her daim vatandaşının yanında olduğu bir kez daha ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

