Vali Atay vatandaşlarla bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, aile ziyaretleri çerçevesinde Koçyazı ve Beyciler mahallelerinde aileleri ziyaret etti.

Düzce'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen aile ziyaretlerini bu ay Düzce Valisi Cevdet Atay gerçekleştirdi. Koçyazı ve Beyciler mahallelerinde aileleri tek tek ziyaret eden Vali Atay, taleplerinin olup olmadığını sordu. Ailelerin ihtiyaçlarını dinleyen Vali Cevdet Atay, ziyaretlerine önümüzdeki günlerde de devam edecek. - DÜZCE