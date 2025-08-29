Vali Aslan 'Zafer umuttur'

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında "Zafer vatan benimdir, diye gözünü kırpmadan can verenlerin onur nişanesidir" dedi.

"Zafer, vazgeçmeden istiklal ve istikbal uğruna azimle yürümektir" diyen Vali Selçuk Aslan mesajında, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos büyük zaferinin 103. yıl dönümünü milletçe kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan ve her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, ulusumuzun tarihine yön veren önemli savaşlardan birisi olmuş nihayetinde 30 Ağustos Zaferi ile milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi tüm dünyaya gösterilmiştir. Zafer; yeni doğan bir bebeğin kokusuna, bir yaşlının ruhuna, bir gencin tutkusuna yazılan ömürlük güçtür. Var oluş gayesinin en şanlı emaresidir. Zafer vatan benimdir, diye gözünü kırpmadan can verenlerin onur nişanesidir. Zafer, umuttur. Bir taşın arasında yetişen ot, bir kışın güneşi, bir baharın çiçeği, bir çocuğun gülüşüdür. Umut yeşeren, açan ve içimizde büyüyendir. Eksilmesin çoğalsın, diye dua edilendir. Zafer, vazgeçmeden istiklal ve istikbal uğruna azimle yürümektir. Tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya; 'Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır, birlik ve beraberliğimiz daim olacaktır' diye haykırdığı milletimizin şanlı zaferidir. Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları ise asla unutulmayacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi: 'Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içerisinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay hiç şüphesiz şehit ve gazilerimizindir.' Bizler atalarımızın yüreklerindeki vatan sevgisi ve cesaretini miras alarak, onların izinden ilerliyor ve geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz. Yeni Türkiye Yüzyılında, milli değerlerimize sıkı sıkıya sarılarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek için devlet millet el ele var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu toprakları bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi ve tüm kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE