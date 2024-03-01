Düzce Valisi Selçuk Aslan, Şehit Yakınları ve Gazileri Ziyaret Ediyor

Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehit yakınları ile gazileri sık sık ziyaret edip onları yalnız bırakmıyor.

Vali Selçuk Aslan'ın şehit yakınları ve gazileri sık sık ziyaret ediyor. Son ziyaretini ise Koçyazı Mahallesinde oturan ve 1995 yılında Siirt ili Kurtalan İlçesi'nde mayına basması sonucunda Gazi olan Murat Şen ve ailesini ile 1988 yılında Gaziantep ili İslahiye İlçesi'nde Şehit olan P. Er. Mehmet Çiçekoğlu'nun Sallar Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Şahit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Aslan "Şehitlerimizin kahramanlığı, vatan sevgisinin en yüce örneğidir. Gazilerimizin cesareti ve özverisi ise milletimizin her zaman gurur kaynağıdır" dedi. - DÜZCE