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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Şehit Yakınları ve Gazileri Ziyaret Ediyor

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehit yakınları ve gazileri sık sık ziyaret ederek onları yalnız bırakmıyor. Son ziyaretini Koçyazı Mahallesinde oturan Gazi Murat Şen ve ailesi ile Şehit P. Er. Mehmet Çiçekoğlu'nun ailesine gerçekleştiren Vali Aslan, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenerek onların kahramanlığını ve cesaretini vurguladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehit yakınları ile gazileri sık sık ziyaret edip onları yalnız bırakmıyor.

Vali Selçuk Aslan'ın şehit yakınları ve gazileri sık sık ziyaret ediyor. Son ziyaretini ise Koçyazı Mahallesinde oturan ve 1995 yılında Siirt ili Kurtalan İlçesi'nde mayına basması sonucunda Gazi olan Murat Şen ve ailesini ile 1988 yılında Gaziantep ili İslahiye İlçesi'nde Şehit olan P. Er. Mehmet Çiçekoğlu'nun Sallar Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Şahit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Aslan "Şehitlerimizin kahramanlığı, vatan sevgisinin en yüce örneğidir. Gazilerimizin cesareti ve özverisi ise milletimizin her zaman gurur kaynağıdır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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